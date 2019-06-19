不忍了！綠營頻抹黑、抹紅 韓國瑜反守為攻

高雄市長韓國瑜日前為高雄登革熱疫情，痛批中央遲遲不撥5300萬補助款，專程北上請求立院朝野委員支持。同時，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇，在記者會上「笑嘻嘻」態度備受抨擊，蘇更與韓隔空互槓。對此，前行政院發言人、傳播學者胡幼偉直言，韓根本是帶了一隻蚊子去台北，一下子咬垮了蔡、蘇、前高雄市長陳菊、高雄九立委！

昨日（18）蘇貞昌受訪大罵，病媒蚊在高雄，不在立法院，也不在前院長王金平，韓國瑜是不是跑錯地方？連一隻蚊子都治不好，還四處趴趴走，還説要治國，會不會太荒唐！

對此，胡幼偉在臉書發文，直言：「老韓不是『一隻蚊子都治不好』，他是帶了一隻蚊子去台北，一下子咬垮了阿昌、花媽、高雄九立委和蔡阿姨啊！。」更打趣道：「這是威漫最新人物，叫『蚊人』。」

文章一出，吸引近500人按讚與數十人分享。網友紛紛留言：「中央到底撥不撥款來高雄防治登革熱？！高雄讓韓國瑜當市長，高雄人就不是台灣的人民了嗎？綠營眼中只有綠市長執政才是台灣人民？？這也太扯了吧！一言堂概念嗎？#看看那幾個人幸災樂禍的嘴臉」、「2016年1月7日 - 管碧玲在造勢場合稱得過登革熱才是正字標記最純的高雄人。……沒得過登革熱，高雄的血統就嘸純」，嗯這像幹話嗎」、「我今天才知道，原來，在他們眼裡，高雄人不是台灣人……」

(中時電子報)