不忍了！綠營頻抹黑、抹紅 韓國瑜反守為攻

高雄市長韓國瑜表態參選總統後，接連參加數場造勢活動，從到場支持的人數仍看出韓的人氣很高。國民黨台南市議員李文俊表示，韓的人氣仍最強，沒衰退跡象。他說當韓在台北、花蓮、雲林的造勢活動前，連善化都有年紀稍長的人，到他服務處詢問是否有派車，準備一起為韓加油打氣。

韓國瑜已參加凱道、花蓮以及雲林造勢活動，台中場造勢活動將在22日登場。然而，日前有數據分析，韓國瑜的陸軍雖仍強勢，但在黑韓者不斷下，聲勢已不如他出國搶訂單前，其中最大的危機是韓國瑜無法突破中間選民。

據中評社報導，李文俊指出，到目前為止，中南部的基層仍認為韓國瑜最接地氣，郭台銘在陸軍部分，還在苦苦追趕韓。他提及，當韓國瑜在台北、花蓮、雲林的造勢活動前，連善化這個小鎮裡年紀稍長的人，都在問是否有派車，準備一起為韓加油打氣。李說他們沒有派車接送服務，但看到的造勢活動，卻是人山人海。

李文俊認為平民百姓的民心向背才是選舉勝負關鍵所在。他說這些婆婆媽媽、鄉村的老人家，平常不涉政治，但鄰里巷弄、市場裡的家常談話，卻有強大的推波助瀾與感染效果，「韓國瑜現在是他們口中最受支持的人，這個現象也是藍軍其他參選人沒有的」。

對於這陣子外界認為韓國瑜民調支持度下降，他都是看看就好。他說因為和他親身接觸到的民意感受不同，韓的人氣依舊是最強的，並沒有衰退的跡象。他指出，韓國瑜的台北、雲林造勢，動輒十幾萬人，依他的了解，這些人多數是自動前往，這是非常不容易的事，「就算台北、雲林是同一批人，這種熱情也是很不得了啊」，後續還有台中、高雄造勢場次，挺韓的規模與熱度都值得密切觀察。

(中時電子報)