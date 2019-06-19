「浩角翔起」成員阿翔跟謝忻，在路邊激吻導致不倫戀曝光，雖然兩人各自道歉，但仍引起外界撻伐，演藝事業更是全面停工，付出代價相當慘重，不過起初謝忻表示和阿翔僅是「乩童與桌頭」關係，原來是謝忻有神明附身體質，當她起乩時只有阿翔能翻譯她的「天語」。

根據《鏡週刊》報導，友人透露謝忻會被鯉魚精附身，傳達神明旨意，而謝忻也很珍惜此超自然體質，不僅跟著神明遶境外，還報名乩童考試，有次跟著《綜藝大集合》到宮廟錄影謝忻當場被神明附身，更當場指定由有「桌頭」天賦的阿翔翻譯，這也讓謝忻更依賴此段關係，認為兩人就像是命中註定，因此一再合理化兩人婚外情關係，才會做出了難以挽回的錯事。

雖然謝忻和阿翔是胡瓜身旁不可或缺的左右手，但眼看情勢發展，謝忻很有可能成為先被斬掉的「那隻手」，即便如此謝忻仍以「救阿翔」為前提，甚至不惜退出演藝圈止血，這也讓友人感嘆謝忻真的陷太深。

合理化不倫戀關係？謝忻：只有阿翔懂我的「天語」

(中時電子報)