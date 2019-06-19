于大夢(左圖)不滿淪小三，設計偷拍逼宮周揚青。(圖／翻攝自IG)

頂著世新校花光環出道的于大夢，外型甜美還有「超胸」上圍，被封為「真人版娜美」，曾和黃立成、辰亦儒、余祥銓傳過緋聞，她曾自爆意外當了小三，介入天王戀情，但她不甘當備胎，找狗仔偷拍設計男友，而現男主角身分曝光，竟是小豬羅志祥。

去年于大夢被爆出「正宮變小三」，原來她和對方交往後，才知道他有女友，讓她心碎拍完《N世代之青春降臨》就赴美深造，其實當初她在拍攝此劇時，就和朋友透露熱戀中，對方還是演藝圈的天王，兩人交往半年，不過她始終未透露男主角是誰。

據《鏡週刊》報導，于大夢指的男友竟是羅志祥，而她不甘只當備胎，更找狗仔去偷拍她和小豬約會，想藉此報復，破壞他和正宮周揚青感情，于大夢友人透露，她認為自己可把小豬搶過來，卻沒成功，才會決定設計小豬。

對此，于大夢本人還未回應，小豬經紀公司則表示，他確實認識于大夢，但這幾年幾乎沒有聯繫，祝她一切順利。

週刊爆羅志祥偷吃 女星不甘淪小三串通狗仔偷拍？

(中時電子報)