玉井區農會總幹事莊文洲說，農會熱情小子芒果冰館的「熱情小子芒果冰」不僅芒果來自符合安全用藥的果園，剉冰也是符合生飲標準的逆滲透水製成，不僅美味，品質安全可靠。（劉秀芬攝）

玉井區農會熱情小子芒果冰館「夏日迷情雪花冰」，也是招牌之一。（劉秀芬攝）

眾所期盼的台南國際芒果節即將於6月22日至7月4日展開，但早有遊客5月底就衝到玉井來大喀芒果冰，但玉井冰店這麼多間，要吃哪間好呢？玉井區農會供銷部主任許秀玉說，農會熱情小子芒果冰館的招牌「熱情小子芒果冰」不僅芒果來自符合安全用藥的果園，剉冰也是符合生飲標準的逆滲透水製成，不僅美味，品質安全可靠。

熱情小子芒果冰的基底是以過濾後的逆滲透水製成的小冰塊打成剉冰，再淋上芒果醬、糖水。糖水是先將台糖二砂炒過再去熬煮，芒果醬也是以新鮮愛文芒果打成，再堆上約一顆愛文芒果量的切丁、數片情人果切片，淋上煉乳，最上面放一顆冰淇淋就大功告成。

許秀玉說，熱情小子芒果冰館是2011年成立，第二年就因遊客太多而擴館，目前兩層樓的座位區約可容納400至500人，來吃冰的客人很多都是多年老顧客，每年從高雄、台南帶朋友來同享美食，最大的原因就是對品質安全有信心，而且空間大可以家族同遊一起坐都有位置，消費滿額又可以免費停車。

玉井街上冰店多、各有特色，但如果要吃的安心，熱情小子芒果冰館的芒果都是來自安全用藥的供果合約果園，經過兩次農藥抽檢，而且顆顆都是經過農會員工人工挑果，加上玉井特有地形土地的孕育，味道甜美，外地遊客說，果然產地的愛文就是比較好吃。

農會熱情小子芒果冰館的另一項招牌是夏日迷情雪花冰，許秀玉說，雪花冰的成本很高，芒果尚未大出時，來吃芒果冰CP值最高了。

店名：玉井農會熱情小子芒果冰館

地址：台南市玉井區中正路139號

電話：06-5748552

營業時間：旺季上午9點至下午6點（無公休日）、淡季上午10點至下午5點（星期一公休）

售價：熱情小子芒果冰150元

(中時 )