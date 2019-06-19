高雄市長韓國瑜17日突然現身立法院，拜訪藍綠兩黨的高雄立委，更到鎮江會館拜會前立法院長王金平。該舉被質疑太突兀，韓則回應表示，未先告知就去見王「不好意思」。時代力量立委徐永明則批韓若不是自大就是草包。對此，前國民黨立委孫大千則諷刺徐，「有些不甘寂寞的政客，三不五時就要藉著批韓國瑜，來拉抬自己的份量。好像如果不罵兩句，就怕大家忘記了他一樣」。

韓國瑜日前突然現身立法院，拜訪藍綠兩黨的高雄立委，韓國瑜表示，高雄有一些補助款迫切需中央協助，其中最急的就是登革熱。其中韓國瑜也特地到王金平辦公室拜會，意外臨時促成「韓王會」，由於拜會相當臨時，雙方見到面都相當意外，兩人大概寒暄一下，談論疫情、市政後便結束。不過該舉卻被徐永明批評，韓要拜會卻不事先通知，韓國瑜若不是自大到目中無人，要不就真的是個草包，連這種基本禮節都不懂。

對此，孫大千在臉書表示，有些不甘寂寞的政客，三不五時就要藉著批韓國瑜，來拉抬自己的份量。好像如果不罵兩句，就怕大家忘記了他一樣！「韓國瑜向王金平表達失禮，關徐永明什麼事啊！時代力量的手什麼時候伸到國民黨內來管家務事了呢？」

孫質疑，時代力量的立法委員今年度有沒有在立法院為高雄市的登革熱疫情爭取預算？不管是公開發言，或者是書面質詢，徐永明要不要順便公布一下呢？他說若只是因為韓國瑜擔任高雄市長，時代力量就可以忽視高雄市民的健康權益，那麼究竟是誰應該向277萬的高雄市民道歉呢？

他也提及，時代力量要不要順便向台灣廣大的勞工朋友交代一下，為什麼去年勞工團體所發動的「退回勞基惡法公投」沒有辦法通過連署人數的門檻？時代力量有這麼多民意代表，連小小的公投門檻都沒有辦法協助達標，究竟是能力不夠還是在打假球？「時代力量總不能總是只推出一些會淋雨的『戰神』，或者是會翻白眼的『女神』吧？」

(中時電子報)