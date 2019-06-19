PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

不忍了！綠營頻抹黑、抹紅 韓國瑜反守為攻

高雄市長韓國瑜引爆「韓流」，接連多場造勢活動都大獲成功，更締造凱道40萬人、花蓮15萬人、雲林15萬人紀錄！更重砲抨擊中央「卡韓」，遲遲不發5300萬登革熱補助金，親自北上拜訪立法院，還與行政院長蘇貞昌隔空互槓。韓黑網友也大讚，韓這招「先聲奪人」，成功反制中央，搭配造勢活動與新聞熱度，簡直讓自己立於不敗。

網友在PTT論壇發文《韓總先聲奪人這招 是不是再次提高聲量？》寫道：「韓總從6月開始，每週舉辦宇宙型挺韓大會。陸軍壓境，聲勢如日中天，在空軍又主打市政；週一拜會立院前院長金平，週二大膽跟中央行政院槓上。爭取補助經費，甚至把疫情責任丟給中央來扛，充分展示我韓霸氣，讓中央不得不派出使節團到高雄洽談和解，此乃1124後的一大勝利。

網友緊接寫道：「在6月份一連串的活動跟話題，全都繞著韓總轉，完全搶救上個月總質詢下降的民調，讓市民重新認識我韓對市政的用心跟執行力。」

該網友更進一步表示：「只要明天週三跟使節團和解，防疫資金到位，韓總幾乎立於不敗。只要一路維持到7月初選，非韓不投的理想就能實現。我韓，是不是穩操勝券了？」

(中時電子報)