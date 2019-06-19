周六(22日)鋒面接近；周日(23日)影響；下周一、二(24、25日)遠離。(氣象局)

今天到周五(21日)各地多雲到晴，伴隨著極高溫，全台飆到35度以上。氣象局資料顯示，周六(22日)鋒面接近，東北部、西半部及有短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲，午後東部山區有雷陣雨。周日(23日)鋒面影響，中部以北、東北部有陣雨或雷雨，以及局部大雨。下周一、二(24、25日)西半部有短暫陣雨。災害性天氣預報士賈新興警告，這波梅雨極可能是最後，預告颱風季提早開始了。

賈新興在臉書PO文，表示這波極有可能是最後一波梅雨鋒面，接下來準備進入颱風季，「預測指出大約6月底至7月初左右，環境開始有利颱風的生成」，代表著颱風季將提早開始。天氣風險公司分析師賴忠瑋日前也提醒，未來兩週南海可能會有熱帶擾動生成的機率，要特別注意。

氣象局早上6點52分發布高溫警訊，由於西南風沉降影響，台東有焚風，恐出現38度以上極端高溫，今天中午可能破今年4月26日的最高溫38.9度紀錄。高雄、屏東連續3日36度以上；大台北地區、嘉義、台南及花蓮則有36度以上。

圖為高溫資訊。(氣象局)

(中時電子報)