《Yahoo Sports》記者古威爾19日爆料，火箭明星後衛保羅想要透過交易離隊，原因是跟「大鬍子」哈登之間關係無法挽回，甚至自從今年西區準決賽淘汰之後，保羅就跟火箭高層提出交易申請，哈登的反應竟是，「不是留他，就是留我！」

古威爾透露，保羅與哈登在上季，曾有快兩個月時間沒跟對方說話，給隊友與整支球隊營造緊張氣氛，甚至球季結束後，保羅多次嘗試找哈登溝通，哈登並未理會，「兩人彼此之間互不尊重，只想趕緊擺脫對方，兩人關係已經無法修補。」

不過《Yahoo Sports》新聞才剛爆出，保羅與火箭總管莫瑞隨即公開反駁，保羅在IG上面回覆，「該死的！這對我來說才是新聞。」徹底表達自己不知道這些傳聞從何而來，莫瑞也表示，「這些報導都不是真的。」更保證保羅下季續留。

反正無論如何，隨著21日選秀會，以及7月1日自由市場開放時間越來越近，接著看保羅是否涉入火箭的交易當中，就可清楚看出到底哪邊是在說謊，但火箭內部最近確實陷入一團混亂，不僅保羅，不少上季主力也都謠傳即將走人。

(中時電子報)