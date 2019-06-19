世新大學一名呂姓男大生日前PO出一段被霸凌的影片，影片裡可見霸凌者進到房裡揶揄他「娘娘腔」，畫面曝光後遭到各界的議論，而該名霸凌者見事態嚴重，雖有發文道歉，但呂姓男大生昨晚又釋出一段影片強調，「這些攻擊不該被一句情緒失控掩蓋」。

遭到霸凌的呂姓男大生在臉書上釋出第二段影片，影片裡可見霸凌者在走廊不斷嗆聲，「你室友也覺得你怪胎，他不敢跟你講，禮貌性啦」，他還稱，「世新法律，垃圾，不好意思直接講，到時候又說我公審，又來幹我，反正出路沒有很好」。

這名霸凌者持續嗆，「你以後當律師開個小事務所，跟你同事、老闆相處，他們都覺你怪怪的」、「只想吸引別人注意，你的行為跟吃屎哥一樣，一無所成啦，跟怪怪的網美一樣，整天露奶啊，沒有用啊，只會搞怪，搞怪的一堆，搞怪要有實力啊，你沒有實力」。最後他提到，「你做人也不會啊，好與壞分不清，人家逗著你玩跟故意想弄你，你分不清啊！」

針對外界的關心，呂姓男大生先是感謝所有人的支持，他表示，對於柯同學提出的道歉聲明，請柯同學回想我們在派出所的共識，如果扭曲事實，那我不會選擇原諒，並釋出其他的錄影內容，讓所有人看到他的所有被我錄下行徑，這些攻擊不該被一句情緒失控掩蓋。

呂姓男大生也提醒，「如果你願意感同身受我的受傷，我想請求大家避免這樣的反擊方式」。

霸凌同學的男大生跑到別人房間嗆聲。（圖／當事人臉書）

大學男宿驚爆霸凌！男大生宿舍遭闖被嗆娘娘腔

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(中時電子報)