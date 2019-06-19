日本政府大致決定，日本首相安倍晉三28、29日在大阪召開20國集團領袖峰會時，不舉行日韓高峰會談。有關戰時徵用工賠償訴訟問題，日本要求南韓政府根據日韓請求權協定設置仲裁委員會，韓方到了委員任命期限的18日仍未回應，日本可能提訴國際法院(ICJ)。

有關戰時徵用工賠償訴訟，南韓最高法院去年10月判定日本企業必須賠償，但日方主張，有關戰後賠償問題依據日韓請求權協定已獲解決，故要求雙方設置仲裁委員會個別任命委員來裁決，但韓方不予回應，也沒有拿出具體的改善對策，故日本政府判斷，安倍在這樣的情況下無法和南韓總統文在寅舉行會談。

《產經新聞》報導，南韓方面在檯面下欲促成在G20時舉行日韓領袖會談，但一直到任命仲裁委員會委員期限的18日，南韓外交部發言人僅表示，「現在仍在慎重處理中」，實際上拒絕了日方的要求，南韓的態度也影響了日本舉行安文會的判斷。

日本是這次G20領袖峰會的議長國，共邀請37個國家和機構參加，安倍無法一一與各國領袖會談，故外務省必須決定優先順位，目前已預定與美、中、俄領袖各別舉行正式的會談，與文在寅可能只會站著簡單對話。

日本在G20峰會時對南韓施以差別待遇，是想給予海內外南韓不履行請求權協定的印象。韓方若一直不回應日本設置仲裁委員會之要求，日本也將提訴國際法院(ICJ)。

(中時 )