假如「綠衫軍」塞爾提克真的面臨上季得分王與籃板王都要走人窘境，他們下季到底還剩什麼！《The Athletic》權威記者查拉尼亞19日報導，塞爾提克已經開始做好厄文、荷福德兩大主力同時離隊的心理準備，因為他們恐怕留不住人了。

查拉尼亞表示，上季場均23.8分、6.9助攻與5籃板的厄文，是塞爾提克陣中的得分王和助攻王，可是自從今年東區準決賽遭公鹿淘汰後，厄文先是宣布不執行下季合約，接著又換掉經紀人，充分表達他打算離開，且可能加盟籃網的訊息。

至於上季場均13.6分、6.7籃板及4.2助攻的荷福德，雖跟塞爾提克高層討論過續約事宜，可惜雙方分歧過大，甚至鬧到不歡而散的地步，也讓荷福德準備進入自由市場測試身價，改從其他球隊那邊爭取3到4年合約，似乎也擺明走人。

假如厄文、荷福德兩大主力都告離隊，加上塞爾提克今年休兵期招募頂級球星動作頻頻受挫(像是招募安東尼戴維斯)，也讓他們恐怕提前宣告進入重建期，光靠塔圖、傑倫布朗、洛席爾等年輕球員，綠軍下季想要闖進季後賽都有不小難度。

(中時電子報)