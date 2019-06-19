民進黨政府以去年九合一大選綁公投造成選務紊亂為由，提出《公投法》修正草案，被認為意圖增加公投成案與通過的門檻，從「鳥籠公投」變成「鐵籠公投」。對此，台北市議員李明賢痛批，這部公投已經不是鳥籠，而是鐵籠甚至是死牢，未來還有公投案會通過嗎？

民進黨團在5月底院會表決同婚法案時，趁亂送出綠委蔣絜安版做黨團版。新版 《公投法》，公投綁大選由「應」改成「得」，以及連署時要附國民身分證影本；同時規定，公投只能「兩年辦一次」，且明定8月第四個星期六為公投日，等於公投完全與大選脫鉤。最後，民進黨雖取消連署須附身分證影本的規定，公投開放性仍遭大幅閹割，從「鳥籠公投」成「鐵籠公投」。

對此，李明賢在臉書發《公投相公 民主送終》一文，表示：「阿賢臉書最近很少貼政治文，正是希望大家多看看阿賢監督問政成績。問題是，民進黨如此閹割《公投法》，這部公投已經不是鳥籠，而是鐵籠甚至是死牢，未來還有公投案會通過嗎？」

不僅如此，李明賢更重砲抨擊：「當年的《鳥籠公投》，民主鳥還有飛出鳥籠的機會；如今，民進黨修法之後形同《死牢公投》，民主關入死牢，只能等死，還有逃出牢籠的一線生機嗎？如此修法、閹割人民公投權力，蔡公投若還在世，他會做何感想？」

(中時電子報)