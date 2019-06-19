0619 柯P與里長市政座談會會前聯訪

「經濟學人資訊社（EIU）」預測，如果台北市長柯文哲不參選2020，現任蔡英文總統將能險勝高雄市長韓國瑜，外界解讀，柯形同影響藍綠勝選結果的關鍵；另一方面，也有媒體公布民調，在蔡英文、鴻海董事長郭台銘以及柯文哲「三腳督」的狀況下，柯支持度最低，不過也僅與最高的郭台銘相差3％左右。

對此，柯文哲今受訪時仍顯得頗有自信，先是回答「那就繼續維持吧（可以左右藍綠勝選的狀況）」，接著更說，「柯文哲什麼都不做，就這樣晃晃晃，他還跟你們幾乎一樣，對手要檢討，這也表示做越多人民越討厭。」

針對EIU預測蔡英文會驚險連任，柯文哲僅表示，預測是以當時資料，到這一刻這一秒他們在研判，但「還有最大變數沒出現啊！」媒體接著問，EIU說最大變數就是柯文哲，柯說，氣候上有極端氣候，政治上有極端政治，像是香港的事情短短1個月，台灣民調就大幅震盪，所以現在6月，距離大選還有7個月，可以發生7次香港的事件，所以深呼吸、放輕鬆。

EIU還預測，如果韓國瑜出馬參選，柯文哲參選機率就變低甚至不會選？柯說：「我一向都是讓大家出乎意料之外」。換言之，柯文哲形同可以左右藍綠勝選結果，柯文哲頗有自信地說，那就繼續維持吧！

媒體另詢問一份媒體民調，在郭台銘、蔡英文、柯文哲三腳督局勢中，柯的支持度最低。但柯文哲笑說，最高、最低差不到3％，表示統計上無意義，而且「他們要去思考，柯文哲什麼都不做，就這樣晃晃晃，他還跟你們幾乎一樣，你們要檢討，表示做越多人民越討厭！」

至於2020與民進黨還有無合作空間？柯文哲則未正面表態，強調合作有很多層面，就像台灣在中美之間，有政治、文化、經濟、軍事，也不是說我們選一邊，通通壓一邊，甚至經濟也可以跟美國、大陸合作，2020就再講吧。

(中時 )