洗手台勿重壓，發生意外後果嚴重。外科醫師表示，一名10歲男童在家中浴室洗手，因習慣將手壓著洗手台，導致陶瓷台面撐不住墜地破裂，造成男童動脈、靜脈、神經全被切斷出血，送往急診室急救，醫師耗費4鐘頭將神經、血管接回。對此，醫師也列出4點警告，老舊洗手台裂縫多記得健檢更換、避免懸浮式洗手台、勿重壓及不要擺放過多物品。

醫師分享近期急救案例，提醒民眾懸浮式洗手台重壓的危險(翻攝林柚橙臉書)

奇美醫學中心整形及重建外科醫師林祐丞向《ETtoday健康雲》表示，該男童14日在家中浴室洗手，因重壓洗手台造成陶瓷檯面墜毀破裂，造成身上多處傷口大失血，家人發現趕緊送醫；男童受傷嚴重，右邊腋下1條動脈、1條靜脈及4條神經全被切斷，左前臂神經及右大腿肌肉也斷裂，身體也有多處撕裂傷。

醫療團隊趕緊為他動手術，從早上9點到中午12點，歷經4小時，由3位外科醫師、2位護理師、2台手術顯微鏡、3組顯微器械，把大腿和雙手斷掉的神經、血管、肌肉一一拼回，林祐丞表示，男童目前仍住院休養中，因多處神經切斷，要完全恢復恐怕要半年，這段期間肌肉容易萎縮、留下後遺症，等男童復原之後還要進行復健。

林祐丞強調，平時使用千萬不要壓在洗手台上面，尤其小孩身高不夠，常常會有這種狀況發生，家長們一定要特別注意，他也列出以下4點警告，提醒民眾。

1.老舊洗手台記得健檢、更換：

家中的洗手台樣式較為老舊，容易有裂痕，或是使用年份已久，可請專業人士進行健檢，避免破裂墜地，造成可怕的殺傷力。

2.避免懸浮式安裝的洗手台：

他建議，請選擇平台式或者有支架型的洗手台，網友也指出能到五金行購買支架安裝，讓洗手台結構更穩固。

3.洗手台請勿重壓：

兒童容易因身高不夠高，喜歡壓在洗手台或撐在洗手台上洗手，更有爸爸媽媽喜歡讓小孩站在裡頭洗腳、洗屁股，這些都是相當的危險行為。

4.洗手台上方請勿擺放重物：

不少人習慣在洗手台上放洗手乳、洗髮乳、沐浴乳等，這些瓶瓶罐罐都會增加重量，提高洗手台墜落風險，另外，洗手台上架子物品也要注意，也可能因東西太多太重，掉落洗手台上造成危險。

洗手台爆裂割斷動脈 十歲童手術4小時救命

(中時電子報)