台北市長柯文哲（中）。（張鎧乙攝）

台北市長柯文哲兩岸論述被質疑，除部分民眾不滿「兩岸一家親」等說法，認為太過親中，藍營人士也希望他針對一國兩制等做出明確表態，否則太過投機。不過，柯今早受訪時仍認為自己已經說得很清楚；當被問及「光譜維持在中間」？柯更說，若顧及台灣最大利益和人民最大福祉，用理智去思考也知道該停在哪個位置，但現在這些人想的不是個人利益，就是派系利益。

針對外界質疑他的兩岸論述，柯文哲今表示，他每次講的話都一樣，有哪裡不清楚嗎？奇怪；媒體解釋，外界應該是希望他明確表態支持或反對一國兩制，但他說，「如果有聽過柯文哲演講，阿珠、阿花的故事叫他們再去讀一讀。」

所謂「阿珠、阿花的故事」，柯文哲過去多次在演講中提到，以前大學上邏輯學，老師出了一個題目，一個人有兩個女朋友，阿珠家境好，娶了她少奮鬥20年，但她「看了噁心、想了傷心、留在家裡寬心」，而阿花個性好又知書達理，唯獨家裡全家都是黑道，娶了她一輩子麻煩；應該要娶哪一個為妻？真正的答案應該是去找其他女朋友，不要受限於目前的選項。

柯文哲也提及，柯爸柯承發昨天在接受訪問時提到「大陸是哥哥、台灣是弟弟」的說法，他認為兩岸關係有分文化、經濟、政治各種層面，有不同的關係，我們太把整個世界二分法，贊成也有非常贊成、反對也有稍微反對，這叫「光譜」，這種絕對贊成或反對…台灣人本來不笨，被政治人物搞到變笨了。

媒體追問，柯的光譜維持在中間？他直言，若思考台灣整體利益、人民最大福祉，用理智去思考也知道應該停在哪個位置，但這些人想的都不是台灣最大利益，也不是人民最大福祉，反而不是個人，就是派系的最大利益。

(中時 )