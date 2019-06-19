總統蔡英文執政後不僅兩岸關係不佳，許多政策也不得民心，導致支持度持續下滑。然而，民進黨總統初選民調結果上週揭曉，蔡英文以8.2個百分點的差距擊敗前行政院長賴清德，取得角逐連任資格。有網友問及，蔡先前為何會淪落成過街老鼠人人喊打?有人則認為問題出在「理想化」。

蔡英文2016挾著超高聲望入主總統府，民進黨也在立法院拿下多數席次，達成完全執政。蔡政府執政後支持度持續下滑。蔡英文在今年接受CNN專訪時公開表示，2020年她將尋求連任，競選總統，也有信心贏得勝選，「我準備好了」。近日民進黨總統初選民調也出爐，蔡英文取得角逐連任資格。

網友bezbol在PTT發文指出，蔡英文幹掉所有黨內同志，還曾有小孩捧著小豬公捐錢給她，在民進黨被陳水扁搞垮時，一人挑起重擔讓民進黨起死回生。「為何會淪落成過街老鼠人人喊打?連黨內初選都要靠作弊才能贏呢?」

對此，有網友分析，蔡英文最大問題出在很愛理想化，「請告訴我非核家園2025妳的執行進度」。此外，力拱風力發電，讓國外廠商在標案全部發大財，政府用高於市價極多的價格補貼效益在哪？該網友也提及，火力發電繼續增加要讓台灣人吃多少額外PM2.5？天然氣比重提升，如果海運國外天然氣有意外，熬不過儲存一週時間，全台灣電力不足怎麼應對？

其他網友則認為「打高空只有兩個可能 蠢或壞 兩種都很爛」、「問問她執政下的立法黨團，修法修成什麼樣」、「手段難看 有眼睛的都看得出來」、「叫別人只做一任，自己連任是執政價值」、「上任後一直髮夾彎 我就被甩出去了」、「放任底下人抹黑而且永遠自打臉 做的事跟KMT一模一樣還更誇張」、「只會鬥爭不會治國」。

(中時電子報)