假借投資靈骨塔、專挑老年人下手的詐騙集團橫行。一名女子先是發現家中莫名其妙多出一堆骨灰罈，接著從保險員口中得知房子貸款600多萬，追查之下才發現父母被騙，3000多萬積蓄消失。

據了解，類似詐騙集團持續橫行，而且來源還是台灣史上最大的鴻源吸金案。原來，詐欺集團蒐集「鴻源」、「全球統一」吸金案受害人名冊，專挑高齡退休公教人員下手，2017年，檢警就破獲一個販售靈骨塔詐騙集團，吸金12億3500萬，共有數百人上當。其中「Fitmily親子動」創辦人、台大博士兼任講師詹益鑑母親3年來被騙逾5000萬。

本月11日，刑事局再度偵破一個靈骨塔詐騙集團，詐騙金額逾2億元。不過有民眾向《鏡週刊》投訴，詐騙集團依舊糾纏她的父母。

投訴民眾「梅姐」表示，她先是發現家中莫名多出一堆骨灰罈，接著從房屋火險保險員口中得知，房子貸款600多萬；她追查父母財產發現，公務員退休的父親，約3000萬元積蓄消失。

原來梅姐父親也是鴻源吸金案受害者，詐騙集團假借要賠償，但是是以靈骨塔位償付，之後再以有人要買塔位，但是要「包套」，必須買骨灰罈、牌位等週邊產品等說詞，不斷詐財。

(中時電子報)