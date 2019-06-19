劉嘉玲好身材讓網友看傻。(圖／翻攝自微博)

53歲劉嘉玲保養得宜。(圖／翻攝自微博)

演藝圈凍齡女神劉嘉玲保養得宜，即使年過半百，也看不出歲月的痕跡，近日她到義大利工作，並趁閒暇時享受美好時光，而最吸睛的是她難得展現好身材，讓網友看了都驚呼「這身材絕了」。

劉嘉玲開心發美照，並寫下：「地中海水之藍源自光和沙之探戈」，而穿​著藍色圖騰洋裝的她，肩帶微微滑落，露出飽滿雙峰和性感鎖骨，超深事業線一覽無遺，緊緻光滑肌膚和修長美腿，更是讓人難看出已53歲，好身材讓網友都看傻，直呼「太誘人了，秒噴鼻血」、「這年齡這身材，绝了」、「越活越年輕了」。

(中時電子報)