劉嘉玲肩帶滑落掉出雙峰 53歲好身材網看傻 10:032019/06/19 中時電子報 黃詩淳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 劉嘉玲近日到義大利工作兼度假。(圖／翻攝自微博) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 劉嘉玲好身材讓網友看傻。(圖／翻攝自微博) 53歲劉嘉玲保養得宜。(圖／翻攝自微博) 演藝圈凍齡女神劉嘉玲保養得宜，即使年過半百，也看不出歲月的痕跡，近日她到義大利工作，並趁閒暇時享受美好時光，而最吸睛的是她難得展現好身材，讓網友看了都驚呼「這身材絕了」。 劉嘉玲開心發美照，並寫下：「地中海水之藍源自光和沙之探戈」，而穿著藍色圖騰洋裝的她，肩帶微微滑落，露出飽滿雙峰和性感鎖骨，超深事業線一覽無遺，緊緻光滑肌膚和修長美腿，更是讓人難看出已53歲，好身材讓網友都看傻，直呼「太誘人了，秒噴鼻血」、「這年齡這身材，绝了」、「越活越年輕了」。 (中時電子報) #劉嘉玲 #港星 也許您會感興趣 推薦閱讀 女醫辣曬性感照！執照卻慘被吊銷 13:202019/06/15 日常 MAMAMOO十八般武藝姊力全開 04:102019/06/16 娛樂新聞 曾之喬曬性感清涼照 被疑有愛情滋潤 02:502019/06/16 娛樂 陸第一網紅辣穿透視裝 罕曬性感渾圓胸形見客 23:002019/06/16 娛樂 熊熊「胸上全裸」同框男星 網一看激動：手是怎樣！ 16:482019/06/17 娛樂 寶格麗Cinemagia珠寶打造電影奇蹟 劉嘉玲、凱特哈德森、烏瑪舒曼同台拚場 21:582019/06/17 娛樂 舒淇裝幹練 滿滿性感 04:102019/06/18 時尚消費 氣質女星穿「爆乳馬甲吊帶襪」網羞：胸部都要掉出來了 12:352019/06/18 星光 韓星創意造型無極限！Red Velvet竟把包包當衣服穿？ 23:142019/06/18 時尚 網傳男涉性侵毆打女網友 警證實但屬雙方互告 19:082019/06/18 社會 娛樂熱門新聞 謝忻慘狀曝光 「過來人」劉至翰看不下去…挺身護花！ - 娛樂 阿翔妻為何原諒？律師揭背後意義 - 娛樂 劉嘉玲肩帶滑落掉出雙峰 53歲好身材網看傻 - 娛樂 閃嫁Akira 林志玲謝卡曝光28字透露新婚心境 - 娛樂 謝忻來電無助爆哭 王少偉曝她當小三真實原因 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。