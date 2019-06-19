儘管距離NBA新球季開打還有5個月左右，美國拉斯維加斯運彩公司「Caesars」已經提前公布下季年度MVP賠率，結果由公鹿「字母哥」阿提托康波1賠3穩居第1，火箭「大鬍子」哈登以1賠3.5緊追在後，看來下季又看兩人表演了。

其實開出這樣的下季年度MVP賠率並不意外，阿提托康波上季就跟哈登在官方年度MVP排行榜互保領先，不過字母哥仍被預測是25日NBA頒獎典禮公布的上季年度MVP，除了讓他拿下生涯首次年度MVP，也粉碎哈登連莊美夢。

除了阿提托康波與哈登占據下季年度MVP賠率前兩位，並列第3的是今年搶下總冠軍賽MVP的暴龍里歐納德，以及勇士柯瑞，兩人賠率都是1賠6，以1賠7並列第5的是剛成湖人隊友的「小皇帝」詹姆斯與「一眉哥」安東尼戴維斯。

至於下季年度最佳新人賠率，更是毫無懸念，預計將成今年狀元的杜克大學前鋒錫恩威廉森，取得9賠2遙遙領先，並列第2的是莫蘭特與巴雷特的2賠9，兩人分別被預估是今年榜眼與探花，接下來是加蘭1賠10、杭特1賠12。

(中時電子報)