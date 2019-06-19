夏日炎炎正好眠，然不要老是待在家，美麗荷花等著你欣賞！除三重區疏洪荷花公園、三峽區三樹路荷花池、新店區車子路荷花池之外，金山區清水農地、三芝區山豬堀荷花田、雙溪區上林里合花田、淡水區屯山里、汐止區鄉長里大埤荷花池也都是賞荷好去處。特別是金山、三芝、雙溪三區的荷花田尤為壯麗。邀請大家假日時光不妨來去賞荷，一同體驗荷花「出淤泥而不染，濯清漣而不妖」之美。

三重疏洪荷花公園荷花照。（圖取自新北市景觀處官網）

金山牡丹蓮多花照。（圖取自新北市景觀處官網）

金山區清水農地 / 三芝區山豬堀荷花田

金山區清水農地與三芝區山豬堀荷花田廣植的牡丹蓮為泰國品種，花朵碩大狀似牡丹，花瓣多片且全天開花，顏色有純白、粉紅和白底紅邊等多種。由於造型與佛陀的蓮花座很像，在以佛教為國家的泰國，被視為禮佛之花。目前開花約開4成，將在六月下旬盛開。

交通資訊：金山區清水溼地可由基隆火車站搭乘862路公車、捷運淡水站搭乘862、863路公車，或於台北車站搭乘國光客運1815路至磺溪橋站下車，轉至清水路，往磺清大橋方向走即可看到荷花田。三芝區山豬堀荷花田則可由捷運淡水站乘坐821、860、861、862、863、864、865、867、892路公車，於福成橋頭站下車，步行約500公尺抵達。

雙溪荷花遠照。（圖取自新北市景觀處官網）

雙溪區上林荷花田

雙溪區位於台灣東北角，境內有平林溪跟牡丹溪交會，是個依山傍水的寧靜村落，全區種有7.5公頃的荷花及睡蓮。上林里荷花田位於臺2丙線，採無化學肥料方式栽植荷花。每逢夏季花開，不只有綠葉粉紅花可賞，荷花田四周更綿延山景與大塊畦田，交織成一片浪漫景致，年年吸引眾多遊客來訪。

就在雙溪上林荷花田這一方絕美天地，景觀處近期將舉辦「新北稼日蒔光-雙溪荷所在」活動，活動內容包含了花劇場、夜賞睡蓮及熱鬧的大地遊戲與農夫市集等，不僅能欣賞專業舞者演員穿梭於荷田表演，還可在晚上體驗不同於白日的浪漫夜荷風情。

交通資訊：上林荷花田可由雙溪火車站搭乘780、781、782號公車至吊橋頭站下車，往前走200公尺即可看到上林荷花田

雙溪荷花照。（圖取自新北市景觀處官網）

新北市賞荷點交通資訊彙整表。（圖取自新北市景觀處官網）

(中時電子報)