中斷數周的美中貿易談判，終於在美國總統川普宣布將與中國大陸國家主席習近平將在大阪G20高峰會上會晤，雙方團隊也將在高峰會之前重啟貿易談判。白宮經濟顧問柯德洛表示，美中雙方談判團隊將就貿易問題進行磋商，美方希望內容將聚焦在結構性改革和執行機制，雖然無法保證川習會能取得任何成果，但總比不談好。

根據福斯新聞（Fox News）18日專訪柯德洛（Larry Kudlow）表示，從自己與川普以及貿易談判團隊之間的交談中，可知美國希望繼續討論在智慧財產竊盜、強迫技術轉讓和市場開放及關稅等方面進行結構性改革等議題，並強調「我們正在尋求可強制執行的協議，因此所有一般性議題都會提出來討論」。

不過，當他柯德洛問及中國大陸是否有意在談判桌上達成協議，他重申無法保證能取得何種成果。此外，他相信美國與墨西哥及加拿大之間的《美墨加協議》比中國大陸貿易協議更重要，畢竟前者涉及促進就業與國內生長毛額。

至於美中之間彼此互增報復性關稅是否對美國民生用品造成影響，他表明影響「對美國影響非常、非常有限，但而就經濟上來說，中國大陸輸美商品準備要增大筆關稅，導致陸企必須調降商品價格，勢必對陸商品造成衝擊，不過美中彼此應改變這種非互利的貿易行為」。

路透社報導，美中貿易戰不僅對金融市場產生壓力，也危害全球經濟。兩國貿易談判代表上月為達成廣泛協議的談判破局後，雙方至今互動有限。不過自川普在推特上證實將與習近平商談貿易問題，市場信心大增，美股收高，道瓊指數大漲353點。

(中時電子報)