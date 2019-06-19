酒駕累犯李姓男子自稱要參選嘉義縣海區立委，欲增加曝光度搏版面，今年5月26日酒後開車欲闖入總統蔡英文參拜朴子配天宮的特勤管制區內，被警方勸阻不聽，以掃腰方式狠摔許姓巡官致許官手肘受傷，檢方19日偵結依涉嫌妨害公務、公共危險罪起訴李男。

起訴書指出，李男於5月26日在朴子市住處旁工地喝啤酒後，聽聞總統蔡英文欲前往朴子配天宮參拜，自認身為國民黨嘉義縣海區立委參選人，可藉此機會增加曝光率，提高知名度，當天下午4時多開自小客貨車沿朴子市開元路由西往東行駛，欲強行進入警方維安特勤管制區，被警方攔下盤查，聞到身上有酒味。

李男立即掉轉方向由東往西直行，尾隨一部車子後方，將車子停在第一市場附近，下車走路欲再闖關，又遭警方攔阻，李男反抗不從，被許姓巡官以搭肩方式安撫並半拉半推遠離管制區，李男趁機以掃腰方式將許官摔倒在地，致許官手肘挫傷，警方隨即壓制李男逮捕，李男酒測值0.45毫克。

李男否認妨害公務，辯稱他與警察互摔，2個人都倒地，他本身也受傷。

檢察官起訴李男妨害公務、公共危險等罪，並認為，李男有不能安全駕駛致交通危險、違反家暴防治法、妨害公務、侮辱公務員等案件，經法院判刑1年2月，剛於今年2月25日易科罰金執行完畢，於執行完畢5年內再犯酒駕、公共危險、妨害公務等罪嫌，應依累犯加重其刑

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(中時 )