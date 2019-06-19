「集鐵小鎮瘋鐵馬」活動即日起開放報名！該活動分為「36公里小鎮漫遊組」與「8公里親子悠活組」兩條路線，將於10月6日從車埕集結出發，報名人數僅限800人，報名費用最低只要300元。參賽者完賽後不只可得自行車造型獎牌，還可獲得市價450元的飛狼微旅肩背包，途中更可享用「超澎湃補給品」例如烤雞、各式冰飲品與滷味小點。

配合交通部觀光局將今年定為小鎮漫遊年，並從全台選出30個經典小鎮，日月潭國家風景區管理處首次舉辦鐵道集集線的自行車活動，南投縣集集鎮是經典小鎮之一，以馳騁鐵馬、漫遊鐵道及綠色隧道聞名。

該活動推出適合一般大眾騎乘的「36公里小鎮漫遊組」與「8公里親子悠活組」，報名費用分別是800元、300元，開放名額分別有500人、300人，限制時間則各為4小時、2小時，根據活動官網顯示，兩組參賽者皆可得到排汗紀念衣，同時都有獲保公共意外險與旅遊平安險。此外，完賽者還可得到完賽獎牌、冰飲暢飲，與市價450元的飛狼微旅肩背包。

觀光局指出，小鎮漫遊組路線於活動日上午7點自車埕鐵道觀光小學堂出發，行經民權路、金城路、金龍路至152縣道集集綠色隧道，並於隘寮停車場折返回車埕鐵道觀光小學堂，來回36公里，高度爬升約400公尺，全線坡度高低起伏，時而下坡再上坡，稍具挑戰；親子悠活組路線則是7點10分出發，騎乘日管處所興建的水里溪水岸自行車道，沿途可欣賞水里溪清澈溪流宜人景緻，並於水雲橋前折返回活動會場。

觀光局表示，將推出「單車騎乘輕認證」活動，只要在8月1日至10月5日間，完成「集鐵小鎮瘋鐵馬」活動36公里路線，並上傳紀錄及與地標合影照片，就可到車埕遊客中心兌換「鐵道城鎮紀念懷錶」，且民眾若在個人IG分享單車旅行照片，並標註「＃探尋記憶中的集鐵小鎮」、「＃集鐵小鎮」、「＃sunmoonlaketw」與「@sunmoonlaketw」，就有機會抽中限量10組的「樂活環保餐具組」。

報名網址：https：／／lohasnet.tw／Crazybike2019／

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