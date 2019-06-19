世新大學發生霸凌事件，遭到霸凌的呂姓男大生所釋出的影片引起軒然大波，即使霸凌者事後在臉書上發文道歉，但網友卻不領情，還是肉搜出他的家人資訊。由於影片持續發酵，遭控霸凌的男大生其母親接受媒體訪問時表示，看過了兒子的道歉文後，覺得他的道歉就是個屁，她更質問兒子「你憑什麼沾爸爸的光？」。

男大生母親接受《東森新聞》採訪時哽咽回應，「事發後有立刻傳訊息問孩子，為何在鏡頭下怎麼這麼粗魯不堪？也看了你的道歉文就是個屁，你憑什麼去人家宿舍？憑什麼用攻擊式的語言？憑什麼沾哥哥的光？你憑什麼沾爸爸的光？憑什麼？」

男大生母親強調，兒子對此相當後悔，「你要相信阿姨，我既然生了他，我會想盡各種方法，把他教育成不要成為社會的累贅。」

教育部反霸凌投訴專線：0800-200-885

「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118

(中時電子報)