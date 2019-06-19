男童因為洗手台碎裂導致全身多處動靜脈、神經遭切斷。（曹婷婷翻攝）

奇美醫學中心整形及重建外科醫師林祐丞醫師提醒，不要小看洗手台危機。（曹婷婷攝）

洗手台碎裂成凶器！台南一名10歲王姓男童日前在家中浴室洗手，雙手重壓洗手台，沒想到洗手台竟突然應聲破裂、墜地，小男童隨之倒地，左前臂肌肉一條神經、右腋下一條動脈一條靜脈四條神經、右大腿肌肉神經、右胸口肌肉都切斷，醫師花4個鐘頭將神經接回，奇美醫學中心整形及重建外科醫師林祐丞醫師提醒，不要小看洗手台危機，老舊洗手台多有裂痕未注意，使用習慣不佳，一旦破裂，殺傷力非常驚人。

奇美醫師林祐丞日前PO出一張照片，圖中是3個外科醫師、兩台手術顯微鏡、三組顯微器械，耗費4個鐘頭把一名男童大腿、雙手斷掉的神經、血管、肌肉拼回去，而男童重傷凶手竟然是家中的洗手台。

林祐丞指出，10歲男童14日在浴室洗手，因重壓洗手台造成陶瓷檯面墜毀，家人聽到聲響衝進浴室，驚見他全身倒在血泊，趕緊送奇美醫學中心搶救。

醫師指出，男童最嚴重傷口是右邊腋下1條動脈、1條靜脈及4條神經全被切斷，左前臂神經及右大腿肌肉也斷裂，以及身體多處撕裂傷。醫療團隊進行止血、確認生命跡象，之後進行接合手術，歷經4小時由3位外科醫師、2位護理師、2台手術顯微鏡、3組顯微器械，把大腿和雙手斷掉的神經、血管、肌肉一一拼回。

男童目前仍住院休養中，但表現相當勇敢。林祐丞強調，接下來比較困難的是男童多處神經切斷，新長出來的速度較慢，尤其右腋下切口處至少要等半年，目前等到男童復原，之後還要進行復健。

男童父親說，目前住處是租的，洗手台老舊，呼籲更多人能重視這個議題，避免再有類似遺憾發生。

洗手台破裂 10歲童動脈、靜脈、神經遭割斷（中天新聞）

(中時 )