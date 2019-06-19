阿翔、謝忻熱吻爆出婚外情，昨天二度召開記者會公開道歉，強調妻小是他最大的責任，未來的日子裡會加倍守護他們，雖然極力挽救事業和家庭，但多數網友依舊不買帳，對此資深音樂人許常德則反問：「外遇有那麼嚴重嗎」?

看完昨天阿翔道歉記者會後，許常德提出疑問：「外遇有那麼嚴重嗎」?立刻引起網友熱議，對此他解釋丈夫對老婆暴力和不負責任，最後都能被原諒，相較起來外遇似乎就沒那麼嚴重，此外更點出丈夫外遇妻子會如此痛苦，主要是堅守兩人結婚時立下的承諾，至於小三是否會受到過度譴責和懲罰?他則坦言承受滅頂式的批判是必然的，嚴重者還會禍及其他人。

許常德臉書全文。(圖/許常德的地下手記臉書)

另外他更強調保護好財產，是妻子必要的責任，不僅是為了孩子，還包括許多不可抗拒的因素，但對於妻子得知丈夫外遇時傳達出的驚恐傷痛，也讓他好奇這個時代怎還會期待男人忠貞?甚至懷疑表達出的愛與痛都是為了利。

(中時電子報)