歌手「范范」范瑋琪與「黑人」陳建州結婚8年，育有雙胞胎兒子飛飛、翔翔，夫妻倆平時相處就相當逗趣俏皮，也用同樣的風格養育孩子，兩人經常在社群網站分享親子間的生活點滴與歡樂時光，昨黑人分享了全家一起遊戲的影片，竟趁老婆專心玩遊戲時出手重擊，讓范范痛到臉部表情扭曲，網友看完全程，直嘆范范「這反應」根本脾氣太好！

黑人昨(6/18)在IG分享一段影片，寫下：「玩躲貓貓的時候請小心」，只見畫面中范范全身心投入在跟雙胞胎兒子玩躲貓貓，一下趴在牆上遮掩倒數，一下藉著遊樂設施縫隙找孩子們，完全沒辦法分心管掌鏡的老公在幹嘛。

只見范范背對著鏡頭忙找兒子，黑人竟又開始想整老婆，趁她不注意，大手一揮往范范屁股打下去，發出好大的一聲「啪」，力道對偏瘦的范范來說下手太重，讓她瞬間崩潰，一轉身表情扭曲喊：「喔！好痛！」，黑人則趕忙道歉說Sorry，但她也不過就抱怨地說了聲：「你幹嘛打我」，並未動怒，整個力道過猛的開玩笑實況一刀未剪，看完全程的網友們感想相當一致，那就是驚訝范范竟然沒罵老公，時在脾氣太好，更多已婚網友跳出來表示，要是老公這樣對她，下一秒絕對會吃人妻爆怒拳頭！

(中時電子報)