針對有媒體報導前立委何智輝貪汙案卷證在「內神通外鬼」的情況下全被燒光銷毀一事，台北地檢署19日發出新聞稿表示，2013年案發當時就簽分他字案偵查，確認是委託辦理一般物品銷毀工作的廠商員工誤認，才錯將卷證銷毀，並沒有內神通內外鬼的情況，當時的違失人員也已經懲處。

有媒體報導前立委何智輝涉貪汙、超貸及行賄案被判刑13年遭通緝，北檢卻將何被重判的卷證，包括帳冊、監聽資料等都被燒光，可能讓何智輝翻案。

北檢對此表示，2013年發生卷證誤被銷毀後即簽分他字案偵查，確認是北檢所委託辦理一般物品銷燬工作之廠商錦松實業有限公司員工到北檢贓物庫搬運待銷燬物品時，誤認待清點的贓證物為待銷燬贓證物，才誤將卷證載運銷燬，並無媒體報導所指「有裡應外合的內鬼」的情事。

北檢指出，對於失職的相關人員2014年進行懲處，同時檢討扣押物銷燬流程，在贓物庫一樓庫房劃訂待銷燬區，由各股集中放置。辦理銷燬當日嚴禁贓物庫以外的人員入庫，並以一股一案件方式點出庫房，由監銷人員在庫房外確認及清點後，才由委託廠商將待銷燬物品搬運上車，避免類似情形再次發生。

「神級通緝犯」何智輝 定罪證物竟遭燒毀

(中時 )