近日謠傳暴龍前鋒「可愛」里歐納德可能跳槽湖人，跟「小皇帝」詹姆斯、「一眉哥」安東尼戴維斯組成超強三巨頭，這種說法19日卻遭《ESPN》權威記者沃納洛斯基狠狠打臉，沃神強調湖人沒機會，可愛只會在暴龍、快艇當中二選一。

「實際情況是，里歐納德雖然專注在洛杉磯，卻沒把焦點放在湖人，而是快艇，」沃納洛斯基在節目上表示，「第一，湖人沒有足夠的薪資空間，第二，成為一支球隊三巨頭的一員，且組成超級強隊，這不是里歐納德與他的陣營想要的。」

「快艇已經做好把里歐納德帶來洛杉磯的一切準備，所以最終還是快艇與暴龍之間的爭搶，」沃納洛斯基說，「里歐納德可能先跟這兩隊展開會面談判，但據我收到的消息，直到現在都還沒辦法確定，里歐納德是不是願意跟湖人見面。」

當前快艇與暴龍各有優勢搶到里歐納德，快艇是里歐納德的家鄉球隊，從小都在洛杉磯成長的背景，讓他早已想要「回家」打球，不過他在今年帶領暴龍搶下隊史首冠，這種革命情感與連結，恐怕會讓里歐納德更傷腦筋思考自己去留。

(中時電子報)