台中市議會國民黨團今天上午舉行記者會，公佈6／22韓國瑜台中場造勢活動定調為「榮耀新中華‧歡樂向前行」。國民黨團執行長陳政顯說，當天活動從中午3時到晚上8時，預計可容納20萬人；黨團挺韓是因他接地氣，全力支持「庶民選總統、總統選庶民」！

台中市議員張瀞分、陳政顯、賴義鍠、林碧秀、沈佑蓮、陳本添、李中、李榮鴻、吳瓊華等，今天於國民黨團舉行記者會。黨團書記長張瀞分說，高雄市長韓國瑜台中場造勢活動22日週末，將在台中市河南路3段、市政北二路廣場登場。

台中場定調為「榮耀新中華‧歡樂向前行」，主舞台4萬個位置，如果參與人數持續外溢將夏綠地廣場、國家歌劇院等納入，預估可容納 20萬人潮，現場規畫有200個攤位，希望促進庶民經濟讓氣氛更歡樂。

陳政顯指出，過去3年多來台灣人民很「鬱卒」，失業率提高，希望藉由這個活動來當韓國瑜，如果韓國瑜能夠當選總統，讓台灣重新找回亞洲四小龍的榮耀，讓台灣更具競爭力。

「呷人一口、還人一斗」。李中說，去年九合一大選時，台中市議會國民黨團感謝韓國瑜的支持，為他們加油打氣，讓尋求連任的都能順利連任；希望當天能夠再看到中華民國國旗旗海飄揚的場面。賴義鍠說，韓國瑜非常接地氣，力挺「庶民選總統、總統選庶民」，當天連農民都會來參加。

張瀞分強調，她自己會盡所能幫忙，她欣賞韓市長說實話、真正做事，韓國瑜「莫忘世上苦人多」的說法，更讓她敬佩，領導人要有高格局為百姓著想，這是台灣人民最需要的領導人；台中市議會國民黨籍32位市議員，如果沒有特別情況，週末應該都會出席韓國瑜的造勢活動。

陳政顯強調，當天現場規畫200個攤位，除南來北往一路相隨的韓粉攤商，還有在地攤商，希望促進庶民經濟；另外還有公益攤位提供殘障人士按摩等。由立委許淑華主持，台中市立委參選人黃馨慧、李中、黃仁、莊子富等人串場主持，希望節目呈現歡樂氣氛。

面對全台鬧血荒，當天現場也有捐血車，號召「熱血韓家軍、大家來捐血」，藉此紓解血荒！

(中時 )