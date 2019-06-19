界外球是許多進場的球迷最珍貴的紀念品，無論是戴手套接到球，抑或是在彈跳中比其他人更快撿到，界外球都是球迷的夢想之一。而19日天使對戰藍鳥的比賽中，一個年輕球迷撿到大谷翔平所擊出的界外球後，送給了坐在前幾排，穿著大谷日本火腿隊球衣的球迷，讓在場觀眾都大讚超暖心。

大谷翔平在第4局時上場打擊，將一顆球打成界外飛球，讓大谷很擔心是不是會砸到球迷，還驚呼了幾聲，最後球沒有造成任何傷害，而是被幸運的年輕球迷接到，大谷還表現鬆了一口氣的模樣，不過接下來的發展他可能沒注意到，但攝影機都拍下來了。

大谷翔平的界外球讓球迷成為場邊最美風景。（美聯社資料照）

戴著黑色帽子的年輕球迷興奮的高舉雙手，向大家展示他接到由去年美聯新人王、「二刀流」大谷翔平所擊出的界外球，這時穿著日本職棒火腿隊球衣的外國球迷也向他擊掌慶祝。而後年輕球迷發現火腿隊球衣後面正是繡著「Ohtani」，因此他決定將這顆珍貴的界外球送給大谷翔平真正的粉絲，不過最後大谷球迷並沒有收下這顆球，讓撿到球的孩子留下作紀念。

球迷在場邊的互動被攝影機拍下來，連大聯盟官網「CUT4」都大讚他們的互動讓心都暖和起來了，不只是球員在場上有運動家精神，球迷在場邊也有。不過這場比賽大谷翔平沒有安打表現，4打席都擊成內野滾地球，打擊率降至2成75，天使則以3比1戰勝藍鳥。

最後穿火腿隊球衣的球迷，將界外球留給撿到球的年輕球迷。（截自大聯盟官網）

(中時電子報)