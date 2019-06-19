人怕得癌症，但癌症更怕人。養生保健專家張衛東、中醫養生研究的暢銷作家陶紅亮表示，癌細胞最怕銅元素，因為銅可以誘導癌細胞「自殺」、抑制生長。以及有實驗證明，銅也是流感的天敵，會在流感病毒表面產生銅離子，讓維生素C確認目標後消滅病毒。而銅元素可以在蛋黃、魚、堅果類、動物內臟、貝類等食物攝取。

早安健康報導，張衛東、陶紅亮指出，銅是人體必需的微量元素，對血液、免疫系統和中樞神經、骨骼組織、內臟功能等有重要的影響。且「銅」可說是防癌抗癌的功臣，能抑制癌細胞生長，誘導癌細胞自殺。一般中年男性的銅攝入量為1.5～3毫克/日，有預防癌症的效果；已經罹癌的人也可多補銅，緩解病情，加快康復。

張衛東、陶紅亮說，銅和維生素C是防治流感的黃金搭檔。兩者互相作用下，會組成一種含有活性氧離子、可分離的不穩定化合物，讓含有蛋白質的病毒表面破裂、最後消滅。銅元素豐富的食物有：蛋黃、魚、牛奶、堅果類例如:核桃、葵花子、花生、芝麻、杏仁，以及貝類、動物內臟等。

摘自《男人保健聖經》／張衛東、陶紅亮／金塊文化

(中時電子報)