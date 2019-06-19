民進黨總統初選民調結果日前出爐，蔡英文總統以8.2%左右的差距打敗前行政院院長賴清德，取得爭取連任資格。然而，這份民調雖被外界質疑，但賴清德仍第一時間致電蔡並表達支持。資深媒體人賴祥蔚則分析藍綠兩黨的初選，並點出神隊友與豬隊友的差別。

民進黨總統初選民調結果公布，蔡英文總統在5家受託民調公司的民調都領先賴清德，但民調專家洪永泰日前痛批，民進黨中央黨部寫下台灣民調史上最黑暗的一天，因為根本不管母體結構比例，就直接一比一合併手機與住宅電話的調查結果，只為了讓特定候選人勝出。對於外界認為賴清德被做掉，但賴還是第一時間就致電蔡英文並表達支持之意。

對此，賴祥蔚在《NOWnews》名家論壇中指出，這就是神對手。打不還手、罵不還口、被做掉還微笑點頭。這樣的神對手，簡直是蔡英文的小天使，「本來會輸的總統大選都有機會再拚一拚了」。

然而，近日韓國瑜為了高雄市的登革熱疫情去要錢，行政院長蘇貞昌找到機會嗆韓連蚊子都治不好還想治國。賴認為，朱立倫本來就了解新北市與過去台北縣的防治登革熱情況，而本來的副手李四川也擔任高市副市長，朱扮演神對手可協助韓掌握情況，回擊行政院並爭取預算，最好事前就幫著分析高雄市與行政院預算情況，有備而去。有朱立倫幫忙，一定會發揮彼此拉抬的效果。他說國民黨總統初選若多了神對手、少了豬對手，選民對這樣的政黨一定更能接受。「初選固然不免互相批判，必要時當然應該團結對外」。

(中時電子報)