別撲空！動物們要休假！今天起台北動物園為期10天的「不對外開放」正式開始，這是為了回應輿情，動物園自開園逾百年來的首度嘗試。主要目的是要讓整個動物園可以休養生息，重新出發。為了有效運用這段寶貴期間，動物園早已進行全面「體檢」，找出各環節需要改善的部分，工作人員們針對園區平常較難「一氣呵成」的工作，如火如荼、加緊腳步進行修繕與更新。

不對外開放的首日，保育員照樣一大早就幫動物們送上新鮮的食物並清理活動場。（台北市立動物園提供）

近來台北動物園的同仁最常被親戚、朋友問起:「動物園要休息10天，你們可以休假好久喔，真幸福!」其實「不對外開放」期間，動物園工作人員可是如同往常一樣上班，因為有許多艱鉅的任務，必須在這段期間完成。「不對外開放」的主要目的，是要讓動物園能夠在這段期間，進行平常較難在不影響遊客參訪流暢度下完成的工作，讓動物園有機會「升級」，以更好的樣貌，繼續服務遊客。

重新開放後，歡迎大家到臺灣動物區入口找可愛的動物雕塑作品合照。（台北市立動物園提供）

今(19)天起園區開始啟動「不對外開放」模式，園內的動物朋友們一如往常的在戶外活動場活動，最大的不同是園區裡沒有遊客，這確實是百年難得一見的景象，動物們應該也感受到這幾天的氣氛很不一樣吧。

「咦~無尾熊館前面有人！」原來，他們正在進行無尾熊牆面大改造!園方特別設計了可愛且互動性較高的牆面，讓大小朋友除了看到真實的無尾熊外，還可以在設計感十足的牆面前，拍下網美般的照片；「台灣動物區前面多了幾位動物好朋友耶！」

保育員為羊駝送上好吃的早餐。（台北市立動物園提供）

在台灣動物區入口將會有穿山甲、台灣黑熊、水獺、雲豹及藍腹鷳等角色閃亮登場，造型十分可愛，重新開放後，大、小朋友一定會非常喜歡這5個特別的角色，並且爭相與他們拍照，為旅程增加更多的趣味，真的非常令人期待。

園區內的景觀植栽之後也將有一番新氣象。（台北市立動物園提供）

台北市立動物園「不對外開放」正式開始囉，6月19日至28日，請各位喜愛動物園的遊客們，先緩一緩出遊計劃，以免撲空。敬請期待6月29日(六)重新開放喔!

羊駝：同伴們，你們發現了嗎？今天都沒有遊客耶！？。（台北市立動物園提供）

動物園逾百年來首次 今起「不對外開放」10日。（影音由台北市立動物園製作，取自YouTube）

(中時電子報)