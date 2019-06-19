教育部今公布『大專校院外國畢業生就讀領域分析」，大專校院外國畢業生人數由96學年904人擴增至106學年4565人，占全體畢業生的 1.5％，其中以博士339人，較96學年增加12倍最為顯著，碩士1909人、學士2315人，也各增2.9倍及5.1倍，10年來整體增幅達4倍。

106學年外國畢業生前5大來源國家依序為：馬來西亞1313人、越南 702人、印尼618人、印度 208人、日本185人，合占全體外國畢業生之 66.3％。

根據統計，96學年，大專院校外國畢業生取得副學士、學士、碩士、博士分別為6人、382人、490人、26人，但106年則有2人、2315人、1909人、339人，均大幅成長。

教育部表示，106學年大專校院外國畢業生人數共有4565人，他們就讀領域以「商業、管理及法律」占29％居冠，其次為「工程、製造及營建」占19.8％，「藝術及人文」占16.1％居第三。

若按各洲別國家觀察，因近8成畢業生來自亞洲國家，致其與整體就讀領域趨近；美洲國家前 2大領域與整體相同，合占 55.6％，第3則為「社會科學、新聞學及圖書資訊」占 12.4％；歐洲國家更集中於「商業、管理及法律」，比重近達5成。

非洲國家則以「工程、製造及營建」占36.3％居冠，大洋洲國家集中於「商業、管理及法律」與「醫藥衛生及社會福利」兩領域，比重分別占29.6％及27.8％，另新南向國家畢業生除前3熱門領域外，畢業於「服務」領域也占 11.0％。

進一步觀察外國畢業生就讀前3大領域之系所，「商業、管理及法律」領域之研究所前3名皆為管理類相關系所，依序為：企業管理、國際經營管理及管理學院，分別占該領域 24.9％、15.8％及 5.4％，學士以企業管理居冠占 24.2％，其次為國際企業與貿易13.1％、財務金融12.7％。

「工程、製造及營建」領域之研究所前3名為機械工程、電機工程、工業管理，合占該領域約1／4，學士則為機械工程、電子工程、電機工程，合占該領域近6成。

「藝術及人文」領域之研究所前2名為語文類系所，學士前2名為藝術設計類系所，皆占該領域2成左右。

(中時 )