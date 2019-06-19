台北市陳姓男子曾與黃女從事性交易還積欠費用，去年他到艋舺公園噴水池旁騷擾黃女，她不堪其擾持棍棒驅逐，陳男持水果刀猛刺她致死；最高法院維持歷審判決，考量陳男坦承犯行，並表示悔悟歉疚之意，將他判囚12年6月確定。

陳男與黃姓女子性交易後，因積欠性交易費，黃女不願與他來往，不料他仍持續糾纏，去年6月26日晚上7點半，他在艋舺公園噴水池旁看到黃女，又上前想要跟她攀談，但黃女認為他妨礙工作，因此持棍棒想驅離他。

雙方發生爭執後，陳男拿出水果刀朝黃的胸部、腹部刺了4刀，黃女心包膜遭刺穿、動脈被刺破，送醫急救後仍因失血休克死亡，案發後陳男逃離現場，不久被警方逮獲。

歷審考量陳男因一時情緒失控的情況下才痛下殺手，屬臨時起意，不能與計畫性的犯罪等同而論，且他坦承犯行並表示悔悟歉疚之意，將他判刑12年6月，案經上訴，最高法院駁回定讞。

(中時 )