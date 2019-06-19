老是覺得自己存不了錢嗎？專家表示，其實最大問題不是薪水多寡，而是守不了財，若想要存下一筆積蓄，關鍵在於目標要明確，而且不能太過遙遠，例如下定決心「三年內不買新衣」！
日本理財專家午堂登紀雄在「33歲擁有3億日圓的賺錢術」一書中指出，自己透過下列6個小改變，徹底改善存不到錢的「體質」，成功在33歲無痛達標。
1. 搬家
搬到租金在收入20％以下的地方，以月收入3萬元為例，建議房租不要超過6千元。
2. 強制儲蓄
固定將月收入的20％先存起來，再用剩下的錢當作生活費。
3. 剪卡
信用卡用起來無痛，容易讓人增加購物的衝動，建議全部改用現金付款。
4. 戒掉便利商店
便利商店通常單價較高，而且很容易因為一些促銷手法，不知不覺購買原本沒要買的東西。
5. 三年內不買新衣
除非必要，否則可規定自己3年內都不要買新衣服、新鞋，否則更不容易存到錢。
6. 不要找理由犒賞自己
戒掉用買東西、吃東西來滿足自己的習慣，如果能忍住一時，就有機會漸漸脫離不容易存錢的體質。
若一時無法戒掉買東西的習慣，專家建議可透過2個原則：避免過度浪費、放慢存錢速度，一步一腳印存錢，就能無痛達標。例如每天存個273元，一年365天就能存下將近10萬元，而且若能透過銀行的每月自動轉帳服務更好，可達到強迫儲蓄的效果。
(中時電子報)
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