竹山一棟二層樓鐵皮屋凌晨遭惡火吞噬，造成一死不幸憾事。（消防隊提供）

竹山鎮中坑路今19日凌晨發生1棟2層樓的鐵皮屋火警案，火警發生後，鄰居發現時，火舌已從二樓竄出，現場一片烈焰沖天，可能因火勢太猛，屋主來不及逃生，不幸葬身火海，造成1人死亡不幸憾事，詳細起火原因，正由消防鑑識人員調查中。

南投縣消防局指出，竹山鎮中坑路有棟2層的鐵皮屋，今天凌晨零時發生火警，經附近民眾發現打119報案，消防局據報，馬上派遣竹山、鹿谷、名間等鄰近3個分隊30多名警義消前往救援，約20分鐘後將火勢撲滅，清查火場時發現58歲的王姓屋主已不幸罹難。

南投縣消防局第三大隊長林正宜表示，死者被發現的地點在鐵皮屋一樓大門口，全身有大面積的燒燙傷，初步研判可能是火勢來得太猛太快，造成王姓屋主逃生不及，不幸被惡火燒死。

該棟鐵皮屋為2層樓，已付之一炬，被燃燒的面積約60多坪，初估財物損失約40萬元，確切起火原因，今日上午正由火場鑑識人員進行調查中，由於竹山接連兩天發生兩起鐵皮屋火警事件，又造成1死憾事，林正宜大隊長也呼籲民眾應做好居家火災預防，平時多留意家中日常用火及用電安全，降低火災意外發生失。

(中時 )