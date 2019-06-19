今年觀光局向中央提報2.7億，卻只核准6千萬，對比前3年陳菊執政時候，中央第一階段撥款給1億元左右，去年還給到1.45億，今年的6千萬，甚至不到去年的一半。(中天新聞)

高雄市長韓國瑜為防治登革熱親赴中央要錢，竟遭行政院長蘇貞昌黑韓，指蚊子都治不好，還想選總統，讓韓粉氣PUPU。其實從高雄市觀光局長潘恒旭在臉書上公布的數據顯示，其實不只登革熱，連觀光經費，中央也卡韓。不過，交通部觀光局否認卡韓。

潘恒旭昨在臉書發文說，韓國瑜當市長以後跟民進黨執政的中央申請補助真的比較難！高雄市觀光局今年申請補助只核定6千萬，「我們最期盼中央支持的冷泉加熱變溫泉的重現百年日本浴場案，跟愛河水舞噴泉案都落空了，看來要力拚2020藍天再現才能如願以償了」。

他並公布數據表示，105年中央補助高雄1億9024萬，106年補助1億9650萬，107年補助2億3300萬，108年補助6000萬，他還標註行政院副院長陳其邁您在那裡？

潘恒旭並向中天新聞表示，高雄市長韓國瑜表現好的話，2020民進黨掰掰了，所以中央不可能在金錢上，好好給高雄支援；中央就是狹義的認為，給了錢高雄市就會表現很好，這就是中央沒有把高雄市民，當作自己的子民。

中天新聞說，今年觀光局向中央提報2.7億，卻只核准6千萬，足足砍了八成，對比前3年陳菊執政時候，中央第一階段撥款給1億元左右，去年還給到1.45億，今年的6千萬，甚至不到去年的一半。

交通部觀光局長周永暉則留言說，今年度截至目前5月底止，六都已屬高於平均補助經費；今年度高雄市政府提報9項計畫，總經費要求中央補助1.56億元，以一年度12個月計算，當前的計畫經專家學者審查後，核定較具可行性的2項計畫，總計畫經費6000萬元，本局補助約3420萬元。

潘恆旭公布數據 高雄觀光經費「腰斬」。(中天新聞)

盼NCC拿出專業與良知！韓國瑜出面力挺中天

(中時電子報)