有航空界奧斯卡之稱的Skytrax全球最佳航空公司評比（Skytrax World Airline Awards），2019年評比結果出爐，去年錯失冠軍寶座的卡達航空重回寶座，台灣的長榮航空排名第6，在最乾淨航空、最佳經濟艙餐飲服務子項目中都得第1，另外中華航空則較前一年上升一名至34。

英國著名航空服務調查機構Skytrax 18日公布2019年全球最佳航空評比，去年被新加坡航空（Singapore Airlines）奪走冠軍寶座的卡達航空（Qatar Airways）重返榮耀、榮登第一。據美國有線電視新聞網（CNN）報導，卡達航空已是第5度奪得此殊榮，它分別於2011、2012、2015、2017年度奪冠。此外卡達航空也在全球最佳商務艙、全球最佳商務艙座椅、中東最佳航空公司3個子項目中都奪冠。

台灣的長榮航空表現也相當亮眼，儘管名次較去年下降一名，來到第6，但是在全球最乾淨航空、最佳經濟艙餐飲服務2個子項目中都拔得頭籌。另外中華航空在總名次中也較2018年上升一個名次，今年在全球最佳航空中排名第34。

今年屈居第2的新加坡航空在幾個關鍵子項目評比中表現也非常好，包括全球最佳空服員、全球最佳頭等艙、亞洲最佳航空公司、全球最佳頭等艙座椅等都是第1。

全球最佳廉價航空仍是由馬來西亞的亞洲航空（AirAsia）奪下，據大馬媒體《星洲日報》報導，亞航已經連續11年奪下全球最佳廉航殊榮。

另外幾個重要子項目的評比，例如全球最佳經濟艙、全球最佳經濟艙座椅均是由日本航空（Japan Airlines）奪冠。

Skytrax航空獎項是獲得全球認可的航空公司評比標準，評選方式主要由消費者投票得出，今年共蒐集來自全球超過100個國家、2,165萬份問卷而得出結果。

2019年全球最佳航空公司前10名：

1. 卡達航空

2. 新加坡航空公司

3. 全日空（ANA All Nippon Airways）

4. 國泰航空公司（Cathay Pacific）

5. 阿聯酋航空（Emirates）

6. 長榮航空公司

7. 海南航空公司（Hainan Airlines）

8. 澳洲航空公司（Qantas Airways）

9. 德國漢莎航空公司（Lufthansa）

10. 泰國航空公司（Thai Airways）

(中時電子報)