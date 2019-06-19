有航空界奧斯卡之稱的Skytrax全球最佳航空公司評比（Skytrax World Airline Awards），2019年評比結果出爐，去年錯失冠軍寶座的卡達航空重回寶座，台灣的長榮航空排名第6，在最乾淨航空、最佳經濟艙餐飲服務子項目中都得第1，另外中華航空則較前一年上升一名至34。

英國著名航空服務調查機構Skytrax 18日公布2019年全球最佳航空評比，去年被新加坡航空（Singapore Airlines）奪走冠軍寶座的卡達航空（Qatar Airways）重返榮耀、榮登第一。據美國有線電視新聞網（CNN）報導，卡達航空已是第5度奪得此殊榮，它分別於2011、2012、2015、2017年度奪冠。此外卡達航空也在全球最佳商務艙、全球最佳商務艙座椅、中東最佳航空公司3個子項目中都奪冠。

台灣的長榮航空表現也相當亮眼，儘管名次較去年下降一名，來到第6，但是在全球最乾淨航空、最佳經濟艙餐飲服務2個子項目中都拔得頭籌。另外中華航空在總名次中也較2018年上升一個名次，今年在全球最佳航空中排名第34。

今年屈居第2的新加坡航空在幾個關鍵子項目評比中表現也非常好，包括全球最佳空服員、全球最佳頭等艙、亞洲最佳航空公司、全球最佳頭等艙座椅等都是第1。

全球最佳廉價航空仍是由馬來西亞的亞洲航空（AirAsia）奪下，據大馬媒體《星洲日報》報導，亞航已經連續11年奪下全球最佳廉航殊榮。

另外幾個重要子項目的評比，例如全球最佳經濟艙、全球最佳經濟艙座椅均是由日本航空（Japan Airlines）奪冠。

Skytrax航空獎項是獲得全球認可的航空公司評比標準，評選方式主要由消費者投票得出，今年共蒐集來自全球超過100個國家、2,165萬份問卷而得出結果。

文章來源：World's best airlines for 2019 revealed by Skytrax

2019年全球最佳航空公司前10名：

文章來源：Skytrax“世界最佳低成本航空”奖‧亚航连续11年获殊荣

1. 卡達航空

2. 新加坡航空公司

3. 全日空（ANA All Nippon Airways）

4. 國泰航空公司（Cathay Pacific）

5. 阿聯酋航空（Emirates）

6. 長榮航空公司

7. 海南航空公司（Hainan Airlines）

8. 澳洲航空公司（Qantas Airways）

9. 德國漢莎航空公司（Lufthansa）

10. 泰國航空公司（Thai Airways）

(中時電子報)

#長榮 #Skytrax #華航 #全球最佳航空