王少偉今早錄影。中天提供

王少偉今早錄製中天《叫我神隊友》，提到萬年緋聞好友謝忻和阿翔爆不倫戀，王少偉說，謝忻在新聞爆發後曾打電話給她，哭得非常慘，她知道自己做錯，非常後悔、愧疚，現在基本上不太出門，「外界對她的責備都夠了，這時候我的指責已經是多餘的了，輿論太可怕了，她和另一個當事人不一樣，她就孤家寡人，還是希望大家多給她一點時間靜一靜，這對她來說是上一堂課，必須要學到智慧，我也希望她謹記在心」。

王少偉說，謝忻做這件事，他也和大家同時間知道，他非常意外，「我希望大家在指責的同時可以想一想，到底什麼原因會讓一個人做這種粉身碎骨的決定，就像我們站在懸崖邊，覺得看大海很漂亮，但是她為什麼要選擇跳下去，一定是她的理智線斷了，她太渴望愛情了」。

謝忻曾坦言欣賞王少偉，為何一直沒走在一起？王少偉說：「我一直很明確告訴大家我們就是朋友，我有很多女生朋友和謝忻一樣很沒自信，大家看她們光鮮亮麗，但她們在職場上擔任丑角角色，久而久之沒自信外，他們也會渴望愛情，所以我身邊有女生朋友會遇到家暴、和人夫在一起的對象，大家不能在她們出事時責備，她們沒自信的時候，誰關心她們呢？」

他提到，希望他們（翔忻）之後好好反省，也希望大家鼓勵他們，「我和阿翔不熟，但我相信兩個人都昏頭了，不然怎麼會在大街上做這件事」。他從來沒看過謝忻在我面前哭過，很希望謝忻能回到自己以前認識的她，「撇開這件事不談，她是很有愛心、很熱血的一個人，我相像大家也震驚，大家給她一點時間」。

(中時 )