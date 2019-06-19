由一群熱愛表演的八年級生組成的「福爾摩莎馬戲團」即將啟程出發印尼雅加達、泗水，印度新德里、清奈巡演，今天在外交部舉辦授旗儀式，期許他們能夠透過文化外交，深化對印尼與印度兩個國家的了解。

外交部次長謝武樵表示，福爾摩莎馬戲團多次獲得政府機關遴派出國表演，更曾被媒體報導「來自台灣的太陽馬戲團」，充分展現台灣年輕人的創意與活力。

謝武樵說，印尼是台灣14大貿易夥伴，雙邊貿易額89億美元，新南向政策以來台商在印尼投資成長四倍，台灣也有27萬印尼人口，對於台灣經濟成長功不可沒；印度與台灣雙邊貿易額也有70.5億美元，去年也了簽署雙邊投資協定，未來要展開經貿投資全方位合作。外交部未來會一步一腳印，深耕軟實力外交領域。

福爾摩莎馬戲團團長林智偉說，今年是首次與外交部合作，象徵文化交流計畫。這次要演出的作品叫「亞洲之心」，以台灣本土文化出發，全長75分鐘，闡述台灣的民主自由與多元文化社會。

(中時 )