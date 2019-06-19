台灣已進入高齡化社會，獨居老人人數也逐年攀升，據統計，目前列冊追蹤的獨居老人已達4萬5千人，一旦獨居老人因為生病、意外，因為沒有親人照顧，往往得要轉送機構安置，機構可能因人力等問題無法顧及每個老人的需求，長期關懷獨居老人的雙福社會福利基金會因而推動「倡導人」，邀請倡導志工關懷機構內的獨居老人，代替家屬陪伴的角色。

今年72歲的小莊（化名）年輕時在衛生所擔任工友，年長後卻因為詐欺導致積蓄所剩不多，甚至青光眼沒有去積極治療，導致雙眼全盲、生活不便，在社會局的轉介之下，進入機構生活，至今已在機構生活1年，起初因雙眼全盲、沒有安全感，因而鮮少向機構溝通，但在雙福基金會的倡導志工關懷之下，越來越健談；78歲的大莊（化名）因跌到轉送至安養機構，一度因不適應而有「想不開」的念頭，但在經過倡導人的協助後，目前已能適應機構生活。

雙福基金會社工范智婷說，透過倡導人讓這些長輩願意敝開心胸，她強調，倡導人不是要找機構麻煩，而是成為溝通的橋樑。

雙福基金會執行長林茂安表示，過去關懷獨居老人大多是在其家中，但獨居老人一旦發生意外、生病後往往被轉送至安養護機構，而近年來英國積極倡導「獨居老人權益」，提出「倡導人」的概念，讓這些沒有親人陪伴的獨居老人在機構沒有「等死」的感覺。

彰化銀行今天除了捐助30萬元給雙福基金會外，更宣布與雙福基金會合作「彰銀有情，揪愛獨老關懷計畫」公益專案，希望表達企業對弱勢團體的關懷。

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(中時 )