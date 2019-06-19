「數位內容實驗場」今年5月風光開幕，但至今僅3組單位租借，成效不如預期。（李依璇攝）

台北市的艋舺龍山文創B2，2年前在市長柯文哲推動下轉型，但參觀人數始終不見起色，文化局受命主導第二次轉型，今年5月「數位內容實驗場」風光開幕，但令人傻眼的是，要價345萬元的器材僅租用到11月底，且截至目前只出租3次，成效差強人意。

「艋舺數位內容實驗場」分為攝影棚、展演空間兩部分，共佔地20多坪，包括後製剪接室、綠幕特效、專業導播機、4K攝影機等。至於租用費部分，攝影棚含器材，一天1500元、每小時300元，展演空間一天750元、每小時150元，學生申請則另有優惠。

不過，實驗場開幕一個多月僅出租3次，實際影片更是一支也沒有，且有社會團體想先行預約明年檔期，文化局卻稱器材到時可能已歸還廠商，無法開放使用。

業界人士分析，直播主、網紅在家中就可以使用手機直播，且多數大專院校也有相關設備，根本不需至外面租用。當地廠商也說，同樣都是互動式場地，但他們租用場地每月要花2、3000元，市府卻花大錢請實驗場廠商進駐，甚至連租金也不收，機制不合理。

值得注意的是，根據文化局規定，只要上傳的影片點閱率超過5000人次，就可以申請退還場地費，但前提是廠商明年也續約，否則民眾想要求退費也無門。議員游淑慧則說，龍山B2場地維持費每年約3000萬，再加上「艋舺數位內容實驗場」，今年至少燒掉3500萬，但只能出這種成效，根本是做半套。

對此，文化局坦承，的確只跟廠商簽約到11月30日，到期後會再評鑑績效，只要合格就可以再續約一次。文化局也提到，目前已有跟世新、實踐等8所學校洽談合作方案，希望提供民眾一個使用高端攝影器材的空間。

(中時 )