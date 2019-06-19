大陸國家主席習近平20至21日將對北韓進行國事訪問，19日他在北韓《勞動新聞》發表署名文章。大陸最高領導人在訪朝之前在朝媒發表署名文章十分罕見，受到各方關注。

文章稱，願同朝方及有關各方加強溝通和協調，共同推動半島問題的對話協商取得進展，為地區和平穩定和發展繁榮作出積極貢獻。韓聯社分析，這是習近平公開表明欲推動陷入僵局的朝美無核化對話取得進展。其間，由南韓政府扮演的推手角色因韓朝關係降溫，有被大陸取代的趨勢。

文章使用「加強溝通對話和協調合作」、「政治解決」等措辭，強調需通過多次磋商來解決朝核問題。北韓國務委員會委員長金正恩在新年致辭中曾表示，如果朝核對話不順利將「走新的道路」，之後北韓又發射近程導彈加劇緊張，在此情況下，有觀察認為，習近平將在會晤金正恩時呼籲北韓保持克制勿挑釁並回到談判桌。

文章還稱，陸方將堅定支持金正恩委員長帶領北韓黨和人民貫徹落實新戰略路線，集中精力發展經濟、改善民生，推動北韓社會主義建設取得更大成就。北韓在去年4月20日舉行的勞動黨七大三中全會上，宣佈放棄核武發展與經濟建設並行路線，轉而採取集中力量發展經濟的新戰略，習近平的上述文句是對該戰略表示支持。

另外，文章還提到「支持通過對話解決朝方的合理關切」。分析認為，這是希望放鬆對北韓的制裁，包括保障北韓體制安全。峨山政策研究院安保統一中心主任申範澈分析說，這是習近平指出朝美談判應該首先保障北韓體制，消除對朝威脅，支持北韓所主張的分階段棄核的立場。從整體來看，習近平提到希望通過對話來解決問題，釋放了比較積極的信息。

除討論朝核問題之外，習近平此次訪朝將帶去哪些經濟合作項目也受到關注。大多數觀察認為，習近平會在不違反對朝制裁的框架下，通過開展經濟合作項目和人道主義援助，向已表明將全力發展經濟的金正恩伸出援手。

習近平將於20至21日對北韓進行國事訪問。這是大陸最高領導人時隔14年訪問北韓。大陸最高領導人最近訪朝是在2005年10月時任國家主席胡錦濤對平壤進行為期三天的訪問。習近平曾於2008年6月以國家副主席的身份訪問北韓。

訪朝結束後，習近平將緊接著出席月底舉行的二十國集團（G20）大阪峰會，並在峰會期間同美國總統特朗普、韓國總統文在寅舉行會談。

(中時 )