大陸駐美大使崔天凱18日在華盛頓表示，陸美必須對兩國關係未來作出正確的戰略判斷，制定清晰的發展規劃，才能繼續維護和促進兩國人民的根本利益和世界人民的共同福祉。圍繞陸美關係發展，崔天凱提出「增進瞭解，避免誤判」、「相互尊重，妥處分歧」、「把握方向，加強合作」、「夯實基礎，順應民意」4點意見。他還強調，一個中國原則是陸美關係的政治基礎，這條紅線，不可逾越。

美國華人華僑紀念中美建交40週年紀念活動當天在國會山舉行。崔天凱在出席活動致辭時作上述表示。

中新社報導，崔天凱指出，積極推進以協調、合作、穩定為基調的陸美關係是兩國元首達成的共識，也為兩國關係發展指明瞭方向。陸美的共同利益遠大於分歧，合作遠大於摩擦。合作是陸美唯一的正確選擇，也是國際社會的普遍期待。面對恐怖主義、氣候變化、公共衛生等全球性問題，現在比以往任何時候都更需要陸美緊密合作、攜手應對。

崔天凱說，陸美社會制度、歷史文化、現實國情不同，有各自利益和關切，是正常的。過去40年，世界和陸美兩國都發生了很大變化，雙邊關係需要調整並有不同意見，也是正常的。有分歧並不意味著要對立，但要妥處分歧，就必須相互尊重，尊重彼此的主權和領土完整、尊重對方人民選擇的社會制度和發展道路。「台灣問題是中美關係中最重要、最敏感的問題，一個中國原則是中美關係的政治基礎，這條紅線，不可逾越。」

「林肯總統曾經說過，預測未來最好的方法就是創造未來。」崔天凱最後表示，絕不能讓矛盾和分歧來定義當前的陸美關係，更不能讓偏見和誤判來左右未來的陸美關係。陸美關係的未來肇始於當下每一個判斷和決定，掌握在包括旅美華人華僑在內的兩國人民手中。

當晚活動由美華總商會牽頭，美東地區僑界舉辦。美國國會眾議員孟昭文等多位國會和州議員出席並致辭。美華總商會主席陳善莊致辭說，美陸兩國人民走過了風雨相攜的40週年，兩國攜手合作促進了全球經濟發展。相信美陸兩國一定能和諧共處，合作雙贏。

(中時 )