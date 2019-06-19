行政院長蘇貞昌嗆高雄市長韓國瑜「一隻蚊子都治不好還想治國」；對此前新北市長朱立倫19日表示，2015年曾造成3萬多個案、200多人死亡，「這種事不該拿來被政治消費」；另外傳鴻海董事長郭台銘與王金平有意組成「抗韓聯盟」，朱則說，「是不是也要成立防台中心？還是太陽出來必較好！」朱也提及，2015年南台灣爆發登革熱疫情，時任行政院長毛治國沒有譴責、沒有酸言酸語，而是請副院長張善政南下關心高雄市長陳菊、台南市長賴清德。

朱立倫今上午至土城四季托嬰中心參訪並指出，新北市除了60多家公托中心，3年前首創托育聯盟後，更達到公、私托中心整和，讓年輕人放心生孩子、托育中心安心照顧孩子；媒體問及，土城身為鴻海董事長的大本營，有沒有壓力？朱立倫說，「郭台銘只是投資在土城，新北市都是朱立倫的大本營」。

外傳郭台銘有意和前立法院長王金平組成「抗韓聯盟」，延攬朱立倫加入；朱打趣地說，好像國民黨初選都跟災防中心都有關係，若要組成抗韓聯盟，是不是也要成立防「台」中心 ？還是太陽出來必較好！

蘇貞昌嗆高市長韓國瑜「賴皮」，連一隻蚊子都治不好，還說要治國；朱立倫說，2015年南台灣爆發登革熱疫情，造成3萬多件病例、2百多人死亡，當時他身為國民長黨主席，時任行政院長毛治國沒有譴責、沒有酸言酸語，而是號召全民全力作戰，並請副院長張善政南下關心高雄市長陳菊、台南市長賴清德。

朱立倫說，當時毛治國從沒對陳菊、賴清德講過一句酸話，如今卻演變成行政院長與地方間政治口水戰？防疫如同作戰，中央、地方應當同心協力共同作戰，如今中央不願全力協助，實在高下立判。

(中時 )