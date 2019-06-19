為抗議蔡英文政府不當改革退休金所發起的八百壯士，將八百壯士成立以來在立院抗爭的全部活動作成全紀錄，由國安局退休將軍楊建平博士等人編輯集結成「八百壯士紀實」一書，將於６月２０日在北市中山南路立法院前舉行新書發表會，主辦單位並向轄區警方申請集會遊行獲准，中正一分局業已規畫相管交通管制疏導措施，請駕駛人經過時注意安全。

２０１７年２月２１日，為了抗議蔡英文政府不當改革軍人退休金，由一群退休軍人發起的八百壯士，在中山南路立法院前紮寨進行長期抗議，至２０１８年４月２６日宣布解散，經歷１年多的抗議行動後，包括中華退伍軍人協會理事長，也是前八百壯士指揮官吳其樑將軍、八百壯士副指揮官吳斯懷以及前國安局退休將軍楊建平博士等人，將整個活動過程作成全紀錄，並由楊建平負責主編，集結編成「八百壯士紀實」一書。

八百壯士決定在６月２０日在中山南路立法院前舉行新書發表會，並向中正一分局申請遊行集會獲准，活動將於108年6月20日(星期四)9時至17時舉行，活動預計9時開始，11時30分遊行出發，並預定12時活動結束。

中正一分局為維護交通秩序與安全，特別規劃交通疏導管制措施，這次集會地點及遊行路線說明如下：

一、集會地點：

108年6月20日9時起，中山南路【青島東路(不含) 至 濟南路1段（不含）】管制南往北方向慢車道，禁止車輛 通行 (視交通狀況提早或延後管制) 。

二、遊行路線：

中山南路【青島東路（不含）至濟南路1段（不含）】東側慢車道（集會後出發）→（右轉）青島東路→（迴轉青島東路人行天橋下→青島東路→（左轉）中山南路西側慢車道→（左轉）中山、濟南路口北側行人穿越道→（左轉）中山南路【青島東路（不含）至濟南路1段（不含）】東側慢車道（集會後解散）。

中正一分局表示，有關活動交通秩序與安全，警方將彈性管制立法院周邊道路(青島東路、鎮江街、濟南路)及遊行沿線路段（視交通狀況提前或延後），並依現場狀況及人數擴大交通管制範圍；請駕駛人行經上述路段時配合減速慢行，注意行車安全。另行經相關管制區域內各路線公車，由台北市公共運輸處協調公車業者配合改道行駛，詳情請查詢該處網站http：／／www.pto.gov.taipei／。

中正一分局指出，本次集會遊行活動交通管制措施將隨時提供警廣等電臺插播路況報導，中正第一分局特別呼籲：請駕駛人隨時收聽路況報導，提前改道行駛，避開管制區域，勿任意違規停車，並應遵守員警的指揮疏導，以免增加管制區域周邊道路車流延滯及耽誤行車時間，共同維護交通順暢與安全。

(中時 )