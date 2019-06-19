◎新北登革熱拉警報 23病例創同期新高

夏日炎炎，全國各地展開抗蚊大作戰，新北市今年截至6月18日已有23例境外移入登革熱病例，創下近10年同期新高，新北市衛生局長表示，境外移入病例一旦進入社區活動，病毒便可能在社區中擴散，提醒民眾務必遵循「巡、倒、清、刷」4步驟，做好積水容器等孳生源清除工作。

◎深夜發水溝清淤照 韓籲多鼓勵辛苦工作者

高雄市長韓國瑜18日上午受訪提及，將公布「看了會讓人嚇一跳」的水溝淤塞照片，隨後市府下午即發布一批水溝清淤照片，韓深夜再於臉書發文，解釋第二預備金花了6000多萬在清淤工作，就是希望從根本解決淹水問題，並希望外界多給辛苦的工作人員一些鼓勵，支持市府團隊認真做事的決心。

第二預備金花哪？韓國瑜PO文：6500萬清淤

◎民調結果些微落後 柯Ｐ自信稱對手要檢討

「經濟學人資訊社（EIU）」預測，如果台北市長柯文哲不參選2020，現任蔡英文總統將能險勝高雄市長韓國瑜，外界解讀，柯形同影響藍綠勝選結果的關鍵；另一方面，也有媒體公布民調，在蔡英文、鴻海董事長郭台銘以及柯文哲「三腳督」的狀況下，柯支持度最低，不過也僅與最高的郭台銘相差3％左右。

◎10歲童壓破洗手台 動靜脈神經遭割斷重傷

台南市一名10歲王姓小男孩日前在家中浴室洗手，雙手重壓洗手台，沒想到洗手台竟應聲破裂、墜地，小男童動脈、靜脈、神經全被切斷大出血，父親抱著他趕忙就醫，醫師花4個鐘頭一一將神經接回，奇美醫學中心整形及重建外科醫師林祐丞醫師提醒，不要小看洗手台危機，老舊洗手台多有裂痕未注意，使用習慣不佳，一旦破裂，殺傷力非常驚人。

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(中時電子報)